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الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 08:44 ص

مذكرة اعتقال بحق الصحفية سؤدد الصالحي في الناصرية

سؤدد الصالحي
أصدر القضاء العراقي، مذكرة اعتقال بحق الصحفية سؤدد الصالحي بتهمة "القذف".

وجاء في مذكرة القبض، أن الصالحي تواجه تهمة القذف بموجب الفقرة الأولى من المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي.

ولم يتضح على الفور الجهة التي أقامت الدعوى على الصالحي التي تعمل لصالح موقع "ميدل ايست آي" البريطاني.

من جانبها، قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، إنها راجعت القصص التي تنشرها الصحفية في موقع "ميدل ايست آي" باللغة الانجليزية، وتبين انها تتناول القضايا السياسية والأمنية والملفات المعقدة في الشأن العراقي، ولم يرد اي سب او قذف من قبل الكاتبة في جميع موادها المنشورة.

وأعربت الجمعية، في بيان، عن قلقها إزاء صدور هذا الأمر، مشيرة إلى أنها تعتقد ان اصدار مذكرة اعتقال لأسباب مجهولة يؤشر خرقا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا، ومحاولة لتضييق مساحة العمل، فضلا عن تحذير الصحفية من تناول الملفات الحساسة في عملها الصحفي.

وطالبت، رئيس الوزراء، للإيفاء بالتزاماته التي اطلقها فور تسنمه المنصب، لحماية حرية العمل الصحفي، والتدخل لايقاف ملاحقة الصحفيين بذريعة شكاوى قضائية غير مستندة لدليل.

ويعد العراق من بين أسوأ الأماكن للعمل الصحفي، إذ يتعرض الصحفيون إلى الاغتيال والاعتداء والمضايقات منذ سنوات طويلة.
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أخر تعديل: الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 08:45 ص
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