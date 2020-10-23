بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 08:37 ص

أمريكا تجيز أول عقار لعلاج كورونا ولقاح أكسفورد يثير استجابة مناعية قوية

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منحت وكالة الأدوية الأمريكية، الأذن الكامل باستعمال عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي"، أن "هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، استخدام عقار {ريمديسيفير} لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد".

وكانت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا تأثير يذكر لعقار ريمديسيفير الذي يعد علاجا واعدا لكوفيد-19 على منع الوفاة جراء المرض.

والعقار المضاد للفيروسات الذي كان جزءا من المزيج التجريبي الذي أعطي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، تمت مراجعته مع عقارات أخرى في دراسة واسعة النطاق شملت 11 ألف شخص في 30 بلدا.
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