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الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 01:23 ص

لطمة أمريكية على وجه إيران.. سفيركم في العراق إيرج مسجدي إرهابي سيلاحق بالعقوبات

مسجدي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مؤسسات إيرانية وقيادات إرهابية في حزب الله

جاءت العقوبات الامريكية الأخيرة، على سفير إيران بالعراق وقياديين بميليشيا حزب الله، لتؤكد لطهران أنه حتى دبلوماسييها الارهابيين لن يمروا. ولذلك كانت الصدمة الإيرانية مدوية بتوقيع عقوبات على الإرهابي إيرج مسجدي سفير إيران في العراق باعتباره كان ولا يزال عضوا فاعلا في الحرس الثوري الإيراني المجرم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض سلسلة من العقوبات على مؤسسات ومسؤولين على صلة بإيران.
وفرضت واشنطن عقوبات على سفير إيران في بغداد ايرج مسجدي، معتبرةً أن "تعيين عضو في الحرس الثوري الإيراني الارهابي كسفير في بغداد يُعد تهديداً لأمن العراق.
وقالت واشنطن إن الارهابي مسجدي، أشرف على مدى سنوات على تدريب ودعم فصائل عراقية مسلحة مسؤولة عن هجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، بصفته الحالية، استغل مسجدي منصبه باعتباره سفير النظام الإيراني في العراق للتغطية على تحويلات مالية أجريت لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على قياديين اثنين في حزب الله اللبناني، هما نبيل قاووق وحسن البغدادي. كذلك فرضت واشنطن عقوبات على 5 مؤسسات إيرانية "تحاول التدخل في الانتخابات الأميركية".


وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبث التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".
وأضافت أن كيانات تابعة للحكومة الإيرانية، متنكرة بهيئة وسائل إعلام، استهدفت الولايات المتحدة بغية تقويض العملية الديموقراطية الأميركية. وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف قد أعلن الأربعاء أن روسيا وإيران حصلتا على معلومات تتعلق بسجلّات الناخبين في الولايات المتحدة وباشرتا إجراءات تهدف للتأثير على الرأي العام الأميركي في انتخابات الثالث من نوفمبر.


وقال راتكليف وفق تقرير العربية، إن إيران على وجه التحديد أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين في الولايات المتحدة رسائل "مخادعة" تهدف إلى "تخويف الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس دونالد ترمب".
وأوضح مدير الاستخبارات الوطنية أن روسيا وإيران "اتّخذتا إجراءات محددة للتأثير على الرأي العام في ما يتعلق بانتخاباتنا"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية الأميركية خلصت إلى أن "معلومات متعلقة بالقوائم الانتخابية حصلت عليها إيران، وبشكل منفصل، روسيا".
خبراء قالوا إن الضربة الأمريكية للسفير الإيراني الإرهابي إيرج مسجدي مدوية وغير متوقعة.
أ.ي

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أخر تعديل: الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 01:25 ص
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