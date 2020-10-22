الحريري يستهل تكليفه بالحكومة بسلسلة تعهدات لوقف انهيار البلاد

تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بسرعة تشكيل حكومته، وفق المبادرة الفرنسية، لوقف انهيار البلاد.

جاء ذلك في أول تصريحات له، اليوم الخميس، عقب تكليفه برئاسة الحكومة للمرة الرابعة، وسط أزمة غير مسبوقة يمر بها لبنان.

وقال الحريري "سأنكب على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهمنا، وهذه هي الفرصة الوحيدة أمام بلادنا".

وشدد في الوقت نفسه على عزمه الالتزام بوعده للبنانيين بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد مجتمعنا وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أن حكومة الاختصاصيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية.



