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الخميس, 22 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 01:12 م

بيارق الخير: رئاسة البرلمان تماطل بتحديد موعد لاستجواب الكاظمي

الكاظمي

اتهم رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، ، رئاسة مجلس النواب بــ”المماطلة” في تحديد موعد لاستجواب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والوزراء.


وقال الخالدي في تصريح  صحفي إن “هناك طلبات استجواب قدمت منذ بداية الدورة الحالية لم يتحقق منها شيئا سوى المماطلة والتسويف”.


وأضاف أن “رئاسة البرلمان تماطل في تحديد موعد استجواب الوزراء”، مشيرا إلى أن “هناك 40 ملف فساد تحدث بها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي   لم تقم رئاسة البرلمان بواجبها تجاه تشكيل لجان للتحقيق بهذه الملفات”.


ولفت الخالدي إلى أن “رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تأخير تحديد موعد الاستجواب وهذا يزيد من استمرار المطالب الشعبية بمحاسبة الفاسدين”..

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