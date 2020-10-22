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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 12:59 م

حقوق الإنسان النيابية تنتقد صمت البرلمان والمنظمات تجاه استهدف الناشطين في كردستان

كردستان

انتقدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، ، صمت البرلمان العراقي ومنظمات المجتمع المدني على استمرار الانتهاكات التي تمارسها السلطات في إقليم كردستان ضد المواطنين.


وقالت رجب في تصريح  صحفي “نلاحظ صدور بيانات من أعضاء البرلمان والمنظمات الإنسانية والناشطين يدينون الانتهاكات التي تمارس ضد المتظاهرين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب”.


وأضافت أنه “لم نر على الآن أي إدانة لما يجري من انتهاكات تطال الصحفيين والناشطين والمواطنين بصورة في الإقليم”.


وأشارت إلى أن “هنالك تعاملا بازداوجية مع الموضوعين، ويجب التصدي بمواقف قوية لما تقوم به أحزاب السلطة في الإقليم من إجراءات قمعية من الاغتيالات والاعتقالات وحملات التغيبب والتعذيب ضد الصحفيين والناشطين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.

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