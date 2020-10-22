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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 12:47 م

تقرير : تمويل إيران للميليشيات الإرهابية محاولة فاشلة لتعزيز نفوذ طهران وتحقيق نظرية ”الهلال الشيعي”

ميليشيات الإرهاب

أكدت دراسة إيرانية حكومية أن تمويل النظام للميليشيات المسلحة التابعة له في المنطقة يعزز نفوذ طهران على مستوى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن هذا النفوذ يدعم التدخل الإيراني في الدول لتحقيق نظرية ”الهلال الشيعي”.
وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة ”الدراسات الدفاعية الإستراتيجية“ التابعة لجامعة الدفاع القومي العسكرية الإيرانية إلى أن ”إيران تتبع ثلاثة أهداف لتعزيز نفوذها في المنطقة؛ وهي: الردع، والدفاع المشروع، والدفاع الشامل“.
وأقرت الدراسة الإيرانية صراحة بأسماء الميليشيات التي تتلقى دعما ماليا وعسكريا من قبل طهران؛ وأبرزها: حزب الله اللبناني، والحوثيون في اليمن، والحشد الشعبي العراقي، وحماس الفلسطينية، ولواء فاطميون الذي يضم مرتزقة شيعة أغلبهم من الأفغان ويشارك في المعارك المسلحة في سوريا.
وخصت الدراسة بالذكر ميليشيا ”حزب الله“ اللبنانية كأبرز وأهم الميليشيات التي تلعب دورا في مد النفوذ الإيراني في المنطقة؛ وذلك في ظل التقارب الأيديولوجي الكبير بين هذه الميليشيا والنظام الإيراني، بحسب مراقبين.
وأكدت الدراسة أن الميليشيات سالفة الذكر تمثل سواعد النظام الإيراني لتعزيز نفوذ وقدرات طهران الإقليمية، وقد ساهمت بالفعل في الارتقاء بالنفوذ الإستراتيجي الإيراني، وكذلك القدرات التعبوية على مستوى المنطقة.
وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على آراء 57 خبيرا عسكريا إيرانيا أن ”الدعم الاقتصادي الذي تقدمه طهران للميليشيات في المنطقة أسفر عن نتائج لصالح النظام على المستوى الأمني والسياسي، بينما لم يأت بمنفعة اقتصادية بشكل كبير“.

وقدمت اقتراحات لمسؤولي النظام الإيراني بزيادة الدعم الاقتصادي والمالي لهذه الميليشيات المسلحة، وضرورة تعزيز قدرات ”محور المقاومة“؛ وهو المصطلح الذي يطلقه النظام الإيراني على ميليشياته في المنطقة.
وتؤكد الدراسة الإيرانية صحة مساعي طهران لتنفيذ نظرية ”الهلال الشيعي“؛ وهي نظرية يستخدمها محللون سياسيون لتسمية مشروع النظام الإيراني لمد نفوذه السياسي والعسكري عن طريق دعم الجماعات الشيعية في المنطقة، والتي تشمل جغرافيا: إيران، وسوريا، ولبنان، والعراق، وأجزاء أخرى من المنطقة العربية وأفريقيا.
يأتي ذلك في ظل اتهامات شعبية ودولية للنظام الإيراني بتبديد أموال وثروات المواطنين على دعم الميليشيات المسلحة في المنطقة، إذ عبر الإيرانيون في احتجاجاتهم ضد النظام عن رفضهم لتمويل هذه الميليشيات، وذلك عبر إطلاقهم شعار: ”لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران“.

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أخر تعديل: الخميس، 22 تشرين الأول 2020 01:00 م
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