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الخميس, 22 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 12:41 م

النفط يتراجع بفعل تراكم مخزونات البنزين بالولايات المتحدة

النفط
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، بعد خسائر ثقيلة خلال الليل، وذلك في ظل تراكم لمخزونات البنزين بالولايات المتحدة.
ويشير ذلك إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود، مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس ”كورونا“ في أمريكا الشمالية وأوروبا.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا، بما يعادل 0.02%، إلى 41.72 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 3.3% أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4 سنتات، أو 0.1 %، إلى 39.99 دولار للبرميل بعد نزولها 4% في الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مقارنة مع توقعات بانخفاض 1.8 مليون برميل.
وأضافت الإدارة أن متوسط إجمالي المنتجات الموردة، وهو مؤشر على الطلب، بلغ 18.3 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة حتى 16 تشرين الأول/أكتوبر، بانخفاض 13 % عن نفس الفترة قبل عام.
وتتفاقم المخاوف على صعيد الإمدادات بفعل التسارع الكبير لصادرات النفط الليبية الشهر الجاري مع استئناف التحميل.
وشهدت ليبيا تعافي الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميًا، وتتوقع الحكومة في طرابلس تضاعف ذلك بحلول نهاية العام.



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