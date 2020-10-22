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الخميس, 22 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 12:39 م

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط شكوك بشأن التحفيز الأمريكي

الذهب

تراجع الذهب اليوم الخميس، إذ عوض الدولار بعض الخسائر بعد شكوك حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.57 % إلي 1913.56 دولار للأوقية بحلول الساعة الـ0606 بتوقيت غرينتش، متراجعا عن مستوى 1931.01 دولار للأوقية الذي سجله أمس الأربعاء، وكان أعلى مستوى منذ الـ 12 من أكتوبر تشرين الأول.
وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1916.60 دولار.

تعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة، أمس الأربعاء، عندما اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.
وبددت تلك الأنباء الإقبال على المخاطرة ورفعت الدولار مقابل عملات منافسة؛ ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وارتفعت الأسعار أكثر من 26% منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم، وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة؛ ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.
وينتظر المستثمرون -الآن- المناظرة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب ومنافسه جو بايدن، مساء اليوم، وكذلك صدور تقرير إعانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

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