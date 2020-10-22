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الخميس, 22 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 11:15 ص

توقف أعمال التنقيب عن الآثار بالموصل بسبب التجاوزات على الأراضي

التنقيب عن الآثار
كشفت مصادر محلية في محافظة نينوى عن توقف أعمال التنقيب عن الآثار التي تقوم بها البعثات الدولية في مدينة الموصل بسبب التجاوزات على الأراضي.
وأكد خبير الآثار علي النشمي، توقف العديد من البعثات الدولية للتنقيب عن الآثار في مدينة الموصل بسبب التجاوز على الأراضي في تلك المناطق من قبل بعض المتجاوزين.
وأوضح النشمي أن بعثة جامعة بونوليو الإيطالية كانت تنقب في منطقة الرحمانية وقد أوقفت عملها وكذلك جامعات ألمانية تعمل بالقرب من سور الموصل وبالقرب من النبي يونس أيضاً أوقفت عملها بسبب التجاوز على الأراضي، مبيناً بأن التجاوز على الأراضي قد حصل عندما قام بعض الفاسدين بتسجيل تلك الأراضي في الطابو وبيعها إلى بعض المواطنين رغم أنها تدخل ضمن مناطق أثرية مملوكة إلى الدولة ولا يمكن بيعها، داعيا السلطات إلى التحرك وفتح التحقيق بهذا الملف المهم جداً.
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