أمانة بغداد تنفي ما نسب اليها بأن العاصمة مهددة بالغرق

نفت امانة بغداد ما نسب اليها بأن مدينة بغداد مهددة بالغرق .



وذكر بيان للامانة ان : ما تم تداوله في وسائل الاعلام عن رسالتها لرئيس الوزراء كان الهدف منها تشكيل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على مياه الامطار ".



واضاف ان: امانة بغداد احاطت رئيس الوزراء بجميع العقبات التي تواجهها العاصمة بغداد والاجراءات التي اتخذتها في اطار الاستعداد للامطار ".



واشار البيان الى انها : طلبت من رئيس الوزراء تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مجلس الوزراء والجهات الساندة الاخرى وبالتنسيق مع امانة بغداد ودعمها للاستعداد الكامل لموسم الامطار.

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