بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 22 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 11:12 ص

أمانة بغداد تنفي ما نسب اليها بأن العاصمة مهددة بالغرق

امانة-بغداد
نفت امانة بغداد ما نسب اليها  بأن مدينة بغداد مهددة بالغرق .

وذكر بيان للامانة ان :  ما تم تداوله في وسائل الاعلام عن رسالتها لرئيس الوزراء كان الهدف منها تشكيل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على مياه الامطار ". 

واضاف ان:  امانة بغداد احاطت رئيس الوزراء بجميع العقبات التي تواجهها العاصمة بغداد والاجراءات التي اتخذتها في اطار الاستعداد للامطار ".

واشار البيان الى انها : طلبت من رئيس الوزراء تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مجلس الوزراء والجهات  الساندة الاخرى وبالتنسيق مع امانة بغداد ودعمها للاستعداد الكامل لموسم الامطار.
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