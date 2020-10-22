النزاهة النيابية: لا يوجد تحرك حكومي لإعادة الأموال المهربة

أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف ان الحكومة الاتحادية لم تجر اي تحرك حقيقي لاعادة الاموال المهربة والمجمدة خارج العراق. .

وقالت نصيف في تصريح صحفي ، ان “الامم المتحدة دعمت العراق باستراجاع امواله المهربة دون اي قيد او شرط وهذا الدعم الاممي لم يستغل حتى الان”، لافتة الى ان “الحكومة لم تتحرك وليس لديها اي نية لاعادة الاموال المهربة والمجمدة خارج العراق.

واضافت ان “هذه الاموال ممكن اعادتها بشكل سريع عبر الاستفادة من الدعم الاممي حيث انها ستحل ازمة كبير كما انها تخدم الحكومة بتقليص الديون الخارجية”، مبينة ان “اعادة تلك الاموال تحتاج الى ضغط من السلطة التنفيذية على جميع المؤسسات لاعادة اموالها بشكل سريع.

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