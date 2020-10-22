نائب كردي: 12 ألف شخص يستلمون رواتب تقاعدية غير قانونية في الإقليم

اعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، هيئة التقاعد في إقليم كردستان واحدة من أكبر المؤسسات فسادا داخل الإقليم.

وقال شمس الدين إن “12 ألف شخصا يستلمون رواتب تقاعد بدرجة مدير عام داخل الإقليم بطرق غير قانونية وأغلبهم يتواجدون خارج الاقليم

وأضاف أن “هؤلاء تم احتساب رواتب تقاعدية لهم عن طريق أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم وهم بالأساس لم يكونوا موظفين داخل الوزارات والمؤسسات ولكن تم احتساب خدمة حزبية لهم، ورواتبهم عالية جدا، وهذه أبسط عملية فساد داخل كردستان.