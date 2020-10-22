بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 22 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
استقال بانتفاضة وعاد بأخرى ..الحريري رئيسا لحكومة لبنان للمرة الرابعة الحريري يستهل تكليفه بالحكومة بسلسلة تعهدات لوقف انهيار البلاد استعدادا لإعلان التطبيع .. وفد إسرائيلي يلتقى البرهان وحمدوك في الخرطوم الداخلية تؤكد تزايد حالات الانتحار في العراق وتبرر الاسباب بيارق الخير: رئاسة البرلمان تماطل بتحديد موعد لاستجواب الكاظمي حقوق الإنسان النيابية تنتقد صمت البرلمان والمنظمات تجاه استهدف الناشطين في كردستان مصرف الرافدين: مستمرون باسترداد اقساط القروض من المتلكئين الاتهامات تلاحق إيران وروسيا قبيل الانتخابات الأمريكية تقرير : تمويل إيران للميليشيات الإرهابية محاولة فاشلة لتعزيز نفوذ طهران وتحقيق نظرية ”الهلال الشيعي” رئيس الوزراء المصري يزور بغداد الاسبوع المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 10:15 ص

القانونية النيابية: جلسة السبت ستخصص لحسم الخلافات بشأن قانون الانتخابات

مجلس النواب
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن تخصيص جلسة السبت المقبل لحسم النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات بين الكتل السياسية.
وقال عضو اللجنة القانونية ريبوار هادي ان “اللجنة القانونية ستعقد  اجتماعا خاصا قبيل الجلسة المخصصة السبت المقبل.
واضاف ان “الاجتماع سيحدد النقاط الخلافية لعرضها خلال جلسة السبت”، مشيرا الى ان “الجلسة ستخصص لقانون الانتخابات لحسم الخلافات بشأنه بين الكتل السياسية.
واوضح هادي ان “كل المعطيات تشير الى سعي الكتل الى حسم الخلافات حول قانون الانتخابات بجلسة السبت المقبل”، لافتا الى ان “اللجنة ستعمل على تصويت المجلس على الجداول الانتخابية في حال حصل التوافق بشانها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي وجونسون

"فشلت".. الكاظمي يعود بالخيبة للعراق بعد جولة أوروبية 22 تشرين الأول 2020 09:37 م

سيدة تنتحر

الداخلية تؤكد تزايد حالات الانتحار في العراق وتبرر الاسباب 22 تشرين الأول 2020 01:14 م

الكاظمي

بيارق الخير: رئاسة البرلمان تماطل بتحديد موعد لاستجواب الكاظمي 22 تشرين الأول 2020 01:12 م

كردستان

حقوق الإنسان النيابية تنتقد صمت البرلمان والمنظمات تجاه استهدف الناشطين في كردستان 22 تشرين الأول 2020 12:59 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين: مستمرون باسترداد اقساط القروض من المتلكئين 22 تشرين الأول 2020 12:58 م

مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء المصري يزور بغداد الاسبوع المقبل 22 تشرين الأول 2020 12:47 م

عالية نصيف

عالية نصيف تؤكد وجود أرباح في البنوك من مزارع العراق في فيتنام 22 تشرين الأول 2020 12:33 م

بابل

تنسيقية بابل تدعو لتظاهرات كبرى في بغداد يوم 25 تشرين 22 تشرين الأول 2020 10:08 ص

التعليقات