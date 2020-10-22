بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 22 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 10:11 ص

شيخ دلير: قرار مصرف الرشيد بشأن سلفة الزواج الثاني يمثل نهج حكومة الكاظمي في استهداف المرأة

شيخ دلير
اعتبرت النائب ريزان شيخ دلير، قرار مصرف الرشيد بشأن سلفة الزواج للمرة الثانية استمرارا  لاستهداف المرأة اجتماعيا من قبل حكومة الكاظمي عبر التخبط الإداري.
وقالت شيخ دلير، في بيان إن “منح الموظف سلفة مالية من قبل مصرف الرشيد في حال تزوجه للمرة الثانية تخبط اداري يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارات غير المدروسة تماما وانتهاكها الصارخ لواقع المرأة التي باتت تعاني من مطرقة مجتمعها الضاغط عليها والحكومة التي تساعد على جعلها اداة مكملة في المشهد العراقي ليجعلوها كبيرة ومهمة في شعاراتهم وتصريحاتهم وصغيرة ومحبطة في واقعها.
وحملت حكومة الكاظمي “مسؤولية هكذا قرارات مجحفة بحق المرأة”، مطالبة الكاظمي “بالتدخل والغاء هذا القرار الصادر من مصرف الرشيد باعتباره الموظف التنفيذي الاعلى في البلاد والا ستكون هناك سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات تقودها المرأة في عموم العراق. 
وطالبت شيخ دلير “ادارات المصارف الحكومية والخاصة بالتوجه الى سياسة تشغيل المرأة وجعلها عنصرا  ناجحا ومثمرا عبر اطلاق قروض تعطيها حقها ولاتجعلها بضاعة رائجة معلومة الثمن وهذا ما لايليق بالمرأة العراقية التي تتصدر نساء العالم بالصبر والمثابرة وتحمل اعباء الحياة.
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