تنسيقية بابل تدعو لتظاهرات كبرى في بغداد يوم 25 تشرين

دعت اللجنة التنسيقية للتظاهرات في محافظة بابل العراقيين عامة واهالي بابل خاصة إلى المشاركة الفاعلة في تظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الجاري،.

وقالت تنسيقية بابل في بيان: إنه “بعد عجز السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية عن تحقيق المطالب المشروعة و المرفوعة منذ تشرين من العام الماضي حتى الان من قبل الشعب، و التي سالت من أجلها دماء ابنائه الزكية، وعلى رأس تلك المطالب محاسبة قتلة المتظاهرين اذ لم يُكشف أو يُحاسب أحد من مرتكبي تلك الجرائم لغاية الآن، واستكمالاً للخطوات التنظيمية الوطنية التي اقدم عليها الثوار و التي تم توضيحها مسبقا في البيان التشريني الموحد في 10/1 بإتجاه حل البرلمان و تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقوم بالإعداد لكتابة دستور جديد و التهيئة لإنتخابات حرة نزيهة بإشراف دولي نهيب بأبناء الشعب العراقي الثائر، الخروج و التوجه إلى مركز القرار في العاصمة بغداد في الخامس والعشرين من تشرين الجاري الموافق يوم الأحد حيث سيكون التجمع في منطقة العلاوي الساعة التاسعة صباحا، بإتجاه الخضراء”،.



ودعت المتظاهرين إلى عدم الانجرار خلف الأعمال التخريبية التي تفتعلها احزاب السلطة المجرمة ، محملا القوات الأمنية مسؤولية حماية المتظاهرين.