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الخميس, 22 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 22 تشرين الأول 2020 10:03 ص

الحكومة وعدت بكشف الجناة في مجزرة الفرحاتية ولم تفعل

مجزرة صلاح الدين
دعت إدارة ناحية الإسحاقي التي تقع ضمنها منطقة الفرحاتية (موقع المجزرة الأخيرة) في محافظة صلاح الدين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الوفاء بالوعود التي قطعها بخصوص ارسال قوة لحماية المنطقة من أي هجمات جديدة، والكشف عن قتلة الضحايا المغدورين.

وقال مدير ناحية الإسحاقي جاسم بزيع: إن “رئيس الوزراء وعد بارسال قوة لحماية القرى في الفرحانية لمنع أي هجمات جديدة على غرار اختطاف المدنيين وقتلهم، كما حدث في مجزرة الفرحاتية.

وأضاف: أن “الكاظمي وعد أيضا بالكشف عن قتلة الضحايا المغدورين خلال فترة لا تتجاوز الـ 72 ساعة”، مبينا أن الفترة انتهت ولم يتم الكشف عن الجناة لغاية اللحظة.
واكد بزيع أن العديد من الأهالي في الفرحاتية غادروا لمناطق أخرى خوفا من هجمات جديدة، مبينا أن الجهة التي تقف وراء المجزرة هي جهة مسلحة مدعومة وتتحرك بحرية ولا تخشى من الدولة.

واختطفت قوة تابعة لميليشيا العصائب 12 مدنيا من منازلهم بمنطقة الفرحانية وتم العثور على جثث ثمانية منهم بعد ساعات.
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