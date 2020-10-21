التقاعد تنفي تأثير الأزمة المالية على صرف رواتب المتقاعدين



أكدت هيئة التقاعد العامة صرف الرواتب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تأخير، نافية تأثير الأزمة المالية في صرفها، .

وقال مدير الهيئة، اياد الجبوري، إن “الهيئة ملتزمة عبر صندوق التقاعد الذي تم إنشاؤه منذ العام 2008 بدفع الرواتب للمحالين من الموظفين بعد اكمال الإجراءات المطلوبة”.



ولفت الى “تمكن الهيئة من تجاوز جميع مشكلات تمشية المعاملات وصرف الهويات التقاعدية والرواتب للمحالين الجدد الذين صادق مجلس النواب على إحالتهم بثلاثة مواليد بغية فسح المجال لتشغيل الشباب، إذ واجهت الهيئة والدوائر ذات العلاقة في بادئ الامر مشكلة بسبب الزخم الكبير للإحالات ولكن تم حلها”.

و بشأن مكافآت نهاية الخدمة، أوضح الجبوري ان “عدم إقرار موازنة 2020 وعدم كفاية المبالغ المحولة من وزارة المالية، سببت مشكلة في صرف المكافآت للمدنيين منذ نيسان الماضي، بسبب الأعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد، أما العسكريون فلا توجد أية مشكلة في صرف مكافآتهم بحسب جداول معدة بهذا الصدد”..

