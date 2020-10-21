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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 05:38 م

رئيس كتلة التغيير: العراق يمتلك وثائق مهمة عن تهريب الاموال الى الخارج

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رئيس كتلة التغيير: العراق يمتلك وثائق مهمة عن تهريب الاموال الى الخارج



اقر رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب النائب يوسف محمد بوجود وثائق قضائیة ومصرفیة مهمة عن تهريب الاموال العراقية الى الخارج عن طريق المفسدين،بضمنها أموال إقلیم کردستان العراق،متوقعاً ان تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وقال محمد في انه من الضروري قیام السلطات باجراءات صارمة ضد الفاسدين وايقاف نزيف الاموال العراقية عن طریق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء.

واضاف ان الوضع المالي في البلد يتطلب قرارات صعبة ومريرة في اعادة هيكلة الاقتصاد في البلد،مؤكداً انه لا قيمة لتلك الاصلاحات دون ان تكون هنالك اجراءات حاسمة لمحاربة الفساد.

وطالب رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب بايلاء ملف استعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج بعد 2003 اهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وان تتحمل الطبقة السياسية في البلد مسؤوليتها تجاه الازمة الاقتصادية، وان تساعد في ارجاع تلك الاموال عن طريق ماتمتلكه من معلومات عنها.

واكد محمد وجود وثائق مهمة في هذا الملف يمكن من خلالها الاستدلال عن تواجد تلك الاموال وقيمتها، بالتعاون مع الخبرات الاوروبية التي يمكن ان تستعين بها الحكومة بهدف كشفها ، بالاضافة الى وجود الارضية المناسبة في بعض الدول الاوربية والولایات المتحدة الأمریکیة لمساعدة دول الاخرى في اعادة الاموال المهربة المستحصلة عن طريق الفساد.
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