الإعلان عن تأسيس أول حزب يتبنى مبادئ وتوجهات ثورة تشرين العراقية







أُعلنَ في بغداد عن تأسيس /حزب الثورة الوطني الديمقراطي/ الذي يتبنى مبادئ وتوجهات وأهداف ثورة تشرين العراقية، ليكون أول حزب مؤيد للثورة يتم تأسيسه في العراق .



وجاء في البيان التأسيسي للحزب، أنه " من أجل بناء دولة المواطنة، ومن أجل مجتمع كريم متقدم بلا فساد، ومن أجل عراق حر آمن خال من الميليشيات، ومن أجل وطن قوي موحد بلا تقسيم أو محاصصة، ووفاءً لثورة تشرين العظيمة ولشهدائنا الأبرار ولثوارنا الأبطال ولشعبنا الأبي، نعلن تأسيس (حزب الثورة الوطني الديمقراطي) ليكون خيمة وطنية عراقية لكل الثوار الراغبين بالمشاركة فيه ولكل من ناصر الثورة ورفع مطالبها ودافع عنها".



وأضاف البيان " لقد آن الأوان أن تتحول مطالب الثورة إلى مشروع سياسي وطني لتحقيق التغيير على أرض الواقع وبناء غد مشرق، وما أنجزناه اليوم هو جزء من رد الدين لدماء الشهداء الطاهرة والتضحيات العظيمة التي جسدتها ثورة تشرين وثوارها الشجعان، فطوبى للعراق وطوبى للعراقيين ".

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