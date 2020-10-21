حمدون: لم نلمس أي استثمار حقيقي من حكومة الكاظمي

قالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، إن حكومة الكاظمي تحدثت برنامجها الحكومي عند توليها بأن لديها برنامج واسع وعريض لتطوير الاستثمار في العراق لتحريك الاقتصاد العراقي.



وأضافت أن اللجنة لم تلمس أي استثمار حقيقي من حكومة الكاظمي، مشيرة إلى أن بعض المصانع والشركات الحكومية عرضت في حكومة الكاظمي للاستثمار ولكن لا توجد فيه اي أوجه للاستثمار.



وأوضحت حمدون، أن المصانع عرضت إلى استعمار وليس استثمار كون الربع القليل للحكومة العراقية وغالبية الأموال تذهب للشركة المستثمرة مما سيدمر الشركات ويجل تلك الشركات الاجنبية مستعمرة للشركات العراقية.