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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 03:53 م

اتهامات برلمانية لبغداد وأربيل بـ “افتعال” الأزمة المالية في العراق

بغداد وأربيل

اتهمت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب انتصار الموسوي، الاربعاء، بغداد وأربيل بافتعال الازمة المالية في العراق.
وقالت الموسوي ان “الازمة المالية في العراق مفتعلة وجاءت نتيجة تعاون حكومة المركز مع اقليم كردستان في صرف مبالغ مالية كبيرة للأخير”، لافتة الى ان “هذه المبالغ هي من خلقت الازمة المالية الراهنة”.
واضافت، ان “الحكومة لاتستمع للنصائح”، مؤكدة بان “الازمة المالية تسببت بتوقف اكثر من 6 الاف مشروع خدمي حتى الان وفق تاكيدات وزارة التخطيط مؤخرا”.
واشارت الموسوي الى ان “الحل الامثل للازمة في البلاد هو الاستثمار اذا ما طبق بشكل حقيقي سيدر اموال كبيرة وتقلل من اعتمادنا على النفط”.
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