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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 03:47 م

العقابي: دائرة واحدة لكل محافظة والتصويت البايومتري الحل لخلافات توزيع الدوائر المتعددة

2422019361214النائب حسين العقابي
أكدت اللجنة القانونية النيابية :" ان العودة الى دائرة واحدة لكل محافظة وحصر الاقتراع بالتصويت البايومتري ، همـا مفتاح الحل للخلافات حول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ".
واوضح عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، ان توزيع الدوائر المتعددة يصطدم بصعوبة تطبيقها على ارض الواقع ، وان طبقت سيتم التشكيك بها لدرجة كبيرة جدا "، مشيرا الى عدم وجود امكانات فنية لتطبيقها على ارض الواقع ، وبخلاف ذلك ستمهد لثغرات جديدة في مفاصل الدولة .
واضاف :" ان النظام الانتخابي في العراق استقر على الدائرة الواحدة ويمكن المضي بذلك ، او ان تكون المحافظة دائرة واحدة او دائرتين لتجاوز حدة الخلافات التي اتسعت مدياتها مع تعدد الفقرات التي يتضمنها القانون الجديد "، مبينا ان " تعديل النظام الانتخابي يتطلب قاعدة بيانات رصينة واحصاء سكانيا رسميا مع ترقيم للدور والمحلات ، ولا يمكن انفاذ قانون الانتخابات مع وجود سطوة المال والسلاح ".
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