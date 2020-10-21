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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 03:17 م

الرمادي يقرر إقالة المدرب سعد ناصر بعد الخسارة من فريق هيت بكأس العراق

سعد ناصر

قررت الهيئة الإدارية لنادي الرمادي، إقالة مدرب فريقها الكروي الأول سعد ناصر من مهمته؛ بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام فريق هيت بفارق ركلات الجزاء الترجيحية ضمن بطولة كأس العراق.

وأبدى سعد ناصر، وهو حارس مرمى لمنتخب العراق الأول في تسعينات القرن الماضي وبدايات القرن الجديد، استغرابه الشديد من قرار الإدارة الذي وصفه بالمفاجئ، منتقداً المدربين الذين يقومون بالتوسط لدى إدارة الرمادي؛ لغرض تسميتهم بدلاً عنهم.

وفي ذات السياق، انتقد الكثير من أبناء الوسط الرياضي في العراق قرار إدارة نادي الرمادي بإقالة المدرب سعد ناصر بعد أول مباراة رسمية له مع فريقه هذا الموسم، مؤكدين أن القرار يعد مجحفاً وفيه استعجال كبير، لا سيما أن الخسارة حصلت بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

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