الدليمي: زيارة الكاظمي لفرنسا وألمانيا وبريطانيا غير مناسب توقيتها

قالت النائبة عن اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي، إن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرنسا وألمانيا وبريطانيا توقيتها غير مناسب لكون مذكرات التفاهم التي تم توقيعها هي أصلا كانت مهيئة من قبل رؤساء الحكومات السابقة.

وأضافت أن الزيارة جاءت مستعجلة وسابقة لوقتها وكان الأجدى من الكاظمي الاهتمام بترتيب الوضع الداخلي لخلق بيئة امنة لاستقدام الشركات والاستثمارات الأجنبية.

وأشارت إلى أن البرلمان بانتظار تحقيق نتائج إيجابية على الواقع من تلك الجولة الأوربية .

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ منذ أيام بزيارة إلى عدد من الدول الأوربية وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا برفق وفد حكومي كبير.