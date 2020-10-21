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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 01:54 م

منظمات حقوقية تطالب بحماية الصحفيين من رصاص المليشيات بالعراق

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طالبت منظمة حقوقية دولية، السلطات العراقية، ببذل مزيد من الجهود لحماية الصحفيين والحفاظ على حياتهم. 
ونقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبر تقرير بعنوان: "متى يبدأ العراق بحماية الصحفيين"، شهادات للإعلاميين تلقوا تهديدات بالقتل، ومنهم 3 موظفين يعملون في قناة دجلة التي أحرق مقرها في بغداد على يد متطرفين بسبب بثها لحفل موسيقي خلال ذكرى "عاشوراء".
وقال الإعلاميون الثلاثة في شهادة نشرتها المنظمة في تقرير  لها إنهم "تلقوا تهديدات عديدة عبر مكالمات هاتفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن رجالا مسلحين جاءوا بحثا عنهم، وقد أجبرتهم هذه التهديدات على الاستقالة، من خلال منشورات علنية على فيسبوك".

وأوضحوا أن "استقالتهم لم تكن كافية لوقف التهديدات، مما أجبرهم على مغادرة منازلهم".

ولفتت المنظمة إلى أنه "بالرغم أن حادثة حرق مقر قناة دجلة التي وقعت في الـ 31 اغسطس/ آب الماضي فإن السلطات المختصة لم تعتقل أو تحقق مع أحد".
ووفقا لتقارير إعلامية، توارى 6 من العاملين من قناة دجلة عن الأنظار، خوفا على سلامتهم وحياتهم.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" كانت قد أعلنت عن مقتل 4 إعلاميين في العراق منذ بداية العام 2020.
وتشهد العراق حالات قتل وتصفية خارج القانون تستهدف صحفيين ونشطاء، حيث وثقت المؤسسة الحقوقية العراقية 30 واقعة اغتيال استهدفت نشطاء وصحفيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد اندلاع احتجاجات حاشدة لإسقاط الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي المقرب من النظام الإيراني.

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