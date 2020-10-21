العراق يدعو السعودية إلى الاستثمار في منطقة تراثية وسط بغداد

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الأربعاء، عن طرح منطقة "القشلة" للاستثمار، إضافة إلى استعدادها لاستضافة أسبوع "الكتاب السعودي"، في ترجمة لمذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين العراق والسعودية.



وقال بين وزير الثقافة والسياحة والأثار حسن ناظم على هامش لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز الشمرى، إن "العراق عاش فترة انقطاع وعزلة ثقافية في تسعينيات القرن الماضي، وأمامه اليوم فرصة سانحة للتعاون مع أشقائه العرب"، مشيرا الى أن "المملكة ليست بعيدة عن اوضاع العراق وتعيش معنا ذات الصعوبات".



وأضاف، "جمعتني اليونيسكو ومركز الملك عبد العزيز في الكثير من المناسبات مع الأصدقاء والزملاء السعوديين للنقاش بشأن مواجهة التطرف على مستوى العالم العربي، وأنا مهتم بالتعامل مع الشباب السعودي الذي أظهر إمكانات مهمة في النقاشات الثقافية".



وتابع الوزير، "على المستوى الثقافي دخلنا في تعاون ثنائي مع السعودية، اذ نعتقد ان جو الانفتاح الحالي في المملكة يساعد على فتح حوارات ثقافية جادة، ونحن نريد ترجمة حقيقية لمذكرة التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى وزارتي الثقافة والسياحة السعوديتين ووزارتنا".



ودعا ناظم السعودية، إلى بحث فرص الاستثمار في منطقة "القشلة" على ضفاف نهر دجلة وهي منطقة ذات امتداد وتراث إسلامي عربي بطول كيلومترين تضم القصر العباسي والمدرسة العباسية والشواهد القديمة التراثية.



وأكد، أن السعودية "جادة في إطلاق مشروع صيانة طريق الحج القديم من الكوفة إلى مكة والمعروف بدرب زبيدة"، مضيفاً "لدينا استحقاقات مقبلة ومنها معرض الكتاب الذي كان للجناح السعودي حضور مميز فيه العام الماضي، ولهذا نحن مستعدون لاستضافة اسبوع الكتاب السعودي، واللقاء بالشباب السعودي الجامعي هنا في بغداد".



من جانبه، قال السفير السعودي :"انتماؤنا واحد، الروابط كثيرة بشكل متشابك، انقطاعنا عن بعضنا آذانا بشكل كبير نحن أيضاً في المملكة، علينا الاستفادة من أخطاء الماضي، وهذه هي الشجاعة، ونحن معكم في تطبيق أي مقترحات لخدمة علاقاتنا".