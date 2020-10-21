الأسدي: هناك من يخطط لحل البرلمان وإبقاء حكومة الكاظمي 10 سنوات

قال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عدنان الأسدي، إن هناك من يخطط لحل مجلس النواب والإبقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمدة 10 سنوات.



وأضاف، أن الانتخابات النيابية المبكرة لن تجرى في موعدها المقرر في حزيران المقبل، مرجحا عدم إجراء الانتخابات حتى في موعدها الدستوري عام 2022.



وحذر الأسدي من أن خطر التقسيم في العراق قادم، معربا عن أمله بأن لا يكون التقسيم دمويا.

