بغداد تدعو الرياض إلى الاستثمار في منطقة تاريخية على نهر دجلة

دعا وزير الثقافة والسياحة العراقي، حسن ناظم، اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية إلى الاستثمار في منطقة ”القشلة“، ذات الامتداد الإسلامي، وذلك خلال لقائه السفير السعودي لدى بغداد عبدالعزيز الشمري.

وقال ناظم على هامش اللقاء، إن ”العراق عاش فترة انقطاع وعزلة ثقافية في تسعينيات القرن الماضي، وأمامه اليوم فرصة سانحة للتعاون مع أشقائه العرب“، مشيراً إلى أن ”المملكة ليست بعيدة عن أوضاع العراق وتعيش معنا ذات الصعوبات“.

ودعا ناظم السعودية إلى ”بحث فرص الاستثمار في منطقة القشلة على ضفاف نهر دجلة، وهي منطقة ذات امتداد وتراث إسلامي عربي بطول كيلومترين، تضم القصر العباسي والمدرسة العباسية والشواهد القديمة التراثية“.

وأضاف ”دخلنا في تعاون ثنائي مع السعودية، إذ نعتقد أن جو الانفتاح الحالي في المملكة يساعد على فتح حوارات ثقافية جادة، ونحن نريد ترجمة حقيقية لمذكرة التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى وزارتي الثقافة والسياحة السعوديتين ووزارتنا“.

من جانبه، قال السفير السعودي إن ”انتماءنا واحد، الروابط كثيرة بشكل متشابك، انقطاعنا عن بعضنا آذانا بشكل كبير نحن أيضاً في المملكة، علينا الاستفادة من أخطاء الماضي، وهذه هي الشجاعة، ونحن معكم في تطبيق أي مقترحات لخدمة علاقاتنا“.





