الصحة المغربية ترفض سفر فريق الرجاء لمواجهة الزمالك بالقاهرة.. تعرف على السبب

رفضت وزارة الصحة المغربية سفر نادي الرجاء البيضاوي إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب وجود إصابات عديدة بين لاعبيه بفيروس كورونا.

كما فرضت الوزارة بحسب منشور متداول، على فريق الرجاء حجرا صحيا لمدة أسبوع بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

وكان عدد المصابين بفيروس كورونا في فريق الرجاء قد ارتفع، مساء أمس الاثنين، إلى 8 لاعبين قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي عن إصابة 7 حالات بينهم 6 لاعبين، ليرتفع عدد اللاعبين المصابين إلى 8.

وأكدت التحاليل إصابة الثنائي عبدالرحيم شاكير وإلياس الحداد بفيروس كورونا ليرتفع عدد اللاعبين المصابين إلى ثمانية.

ويضاف الثنائي إلى كل من محسن متولي وعبدالإله الحافيظي وعمر العرجون وأنس جبرون ومحمد أزريدة وأيوب نناح.

ووفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي (كاف) ففي حالة إصابة 5 لاعبين أو أقل تقام المباراة في موعدها أما في حالة زيادة العدد عن ذلك يتم اللجوء للجنة الطوارئ لاتخاد قرارها.



وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قال في تصريحات تلفزيونية، إنه يوافق على تأجيل اللقاء لحين شفاء لاعبي الفريق المغربي من فيروس كورونا.

وشدد منصور: ”أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء لحين شفاء لاعبي الفريق المغربي من فيروس كورونا، نحن شعب واحد وأنا رجل قومي عربي، أوافق على التأجيل بمبادرة مني دون العودة لأي قرار من الاتحاد الأفريقي“.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك منافسه الرجاء، السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا في المغرب بهدف دون رد.



وفي نفس السياق قال صحيفة ”المنتخب“ المغربية إنها تواصلت مع مسؤولين في ”الكاف“ وأكدوا لهم تأجيل مباراة الرجاء والزمالك.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر لها داخل الاتحاد الأفريقي إن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء الذي كان مقررا له السبت 24 أكتوبر سيكون بعد 27 من الشهر الجاري، بعدما يجري لاعبو الرجاء تحاليل كورونا، بعد خضوعهم لحجر صحي لمدة أسبوع.