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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 10:57 ص

تقرير أممي: "كورونا" يخفض حجم التجارة العالمية 9% في 2020

حاويات

ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن قيمة التجارة العالمية من المنتظر أن تتراجع بين 7% و9% في 2020 على أساس سنوي على الرغم من مؤشرات على تعاف هش تتصدره الصين في الربع الثالث من العام.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إنه لم تنج أي منطقة في العالم من تراجع بنسبة 19% على أساس سنوي في التجارة العالمية خلال الربع الثاني من العام بفعل جائحة كورونا التي تسببت في اضطراب الاقتصادات.
وبين المؤتمر في أحدث تقرير له، أن التجارة العالمية تعافت على نحو ما في الربع الثالث، حين انخفضت بنحو 4.5% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام وفقا للتقديرات.

وقال المؤتمر في تقريره ”التجارة في المعدات المكتبية المنزلية والإمدادات الطبية زادت في الربع الثالث، فيما واصلت التراجع في قطاعي السيارات والطاقة“. وكان نمو قطاع المنسوجات قويا أيضا.
وتشير التوقعات الأولية للمؤتمر إلى انخفاض النمو 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2020، لكن التقرير قال: إن الضبابية مستمرة بسبب الكيفية التي تتطور بها الجائحة.
وأضاف ”إذا تجددت الجائحة في الأشهر المقبلة فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الوضع فيما يتعلق بصنع القرار وأيضا إلى زيادة مفاجئة في سياسات القيود التجارية“.

ونوه المؤتمر إلى أن صادرات الصين تعافت بقوة في الربع الثالث بعد تراجعها في الأشهر الأولى من الجائحة وسجلت معدلات نمو على أساس سنوي تبلغ نحو 10%.
وحدثت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع في وقت سابق من هذا الشهر بفعل تحسن الأوضاع عن يونيو/ حزيران وتوقعت انخفاضها 9.2% في 2020.
لكنها تتوقع تعافيا أقل في 2021 إذ يشكل المزيد من إجراءات العزل العام والإغلاق المرتبطة بموجة ثانية من كورونا مخاطر واضحة.

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