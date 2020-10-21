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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 10:52 ص

برلمان كردستان: لا نمتلك تفاصيل عن حجم الصادرات النفطية في الإقليم

علي حمة صالح
أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، ان البرلمان لايمتلك إحصائية بقيمة الصادرات النفطية للإقليم. 
وقال صالح إن “ملف النفط واحد من أكثر الملفات المعقدة والتي تتعامل معها حكومة وتحديدا رئيسها مسرور بارزاني بسرية تامة.
وأضاف أن “برلمان الإقليم كجهة رقابية لايعرف حجم الصادرات ولاحجم العائدات المالية من النفط، وهنالك فساد كبير بهذا الملف، نظرا لعدم وجود شركة محددة تقوم باحتساب الأرقام كما معمول به في الحكومة الاتحادية، حيث يتم التعامل مع شركة النفط الوطنية سومو.
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