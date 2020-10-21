الصحة النيابية تدعو لإعادة الحظر الجزئي مع اقتراب الموجة الثانية من كورونا

دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الى اعادة الحظر الجزئي وتشديد اجراءات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات مع قرب حلول فصل الشتاء واحتمالية دخول البلاد ضمن الموجة الثانية لوباء كورونا.

وقالت عضو لجنة الصحة النيابية كفاء فرحان ان “معدل الوفيات انخفض بإصابات كورونا خلال الفترة الاخيرة واستقرار معدل الاصابات مابين ال3 و4 الاف اصابة يوميا.

واضاف ان “هناك مخاوف من زيادة معدلات الاصابة بارقام كبيرة مع حلول فصل الشتاء وقرب الموجة الثانية من الوباء ودخول العراق فيها.

واوضحت ان “الوضع يتطلب اجراءات وقائية واحترازية واستباقية سريعة منها اعادة الحظر الجزئي وتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والتشديد على منع التجمعات لمنع الانتشار بشكل اكبر وخروج الامر عن السيطرة.