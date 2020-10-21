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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 10:42 ص

الكعبي: العشائر العراقية هي صمام أمان البلد وإنها جزء أساسي من المنظومة المجتمعية

حسن-الكعبي

ثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، موقف قبائل وعشائر العراق ومساهمتهم الفاعلة في الحفاظ على الواقع الأمني عبر مساندة أبنائها للأجهزة الأمنية.

وقال الكعبي خلال استقباله بمكتبه، أمير قبائل السراي في العراق والوطن العربي الشيخ خالد عطار الكصاب والوفد المرافق له من الشيوخ والوجهاء، إن الفساد يجب ان يحارب في كل وقت وفقا للقانون الذي يعطي الحق للشعب بأن يعبر عن رأيه ويطالب بحقه الذي كفله الدستور.

وأكد سيادته أن العشائر العراقية هي صمام أمان البلد وإنها جزء أساسي من المنظومة المجتمعية التي ساهمت في ترسيخ النظام الديمقراطي في العراق، مبينا ان احترام دولة النظام والقانون هي الركيزة التي تبنى بها الاوطان.

وطرح الأمير خالد مجموعة من المطالب الخاصة بأبناء الشعب العراقي منها ما يخص الخدمات ، وتشغيل الشباب ، وخلق فرص عمل لشريحة العاطلين.

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