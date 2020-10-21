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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 10:38 ص

التحقيق النيابية تعلن تورط وزراء ومدراء عامين بملفات فساد الكهرباء

علي اللامي
أعلنت اللجنة التحقيقية النيابية بملفات وزارة الكهرباء، ، عن قرب اعلان  جميع الجهات المتورطة بفساد عقود وزارة الكهرباء السابقة، مبينة ان التحقيقات اثبتت تورط وزراء سابقين ووكلاء ومدراء عامين.
وقال عضو اللجنة التحقيقية النائب علي اللامي ان “اللجنة النيابية تواصل عملها بالتحقيق وفتح جميع ملفات العقود الخاصة بوزارة الكهرباء السابقة.
واضاف انه “تم اللقاء بالعديد من المدراء العامين بالوزارة ولجنة النزاهة والهيئة ووزير الكهرباء الحالي للاطلاع على كافة العقود السابقة”، مشيرا الى ان “النتائج التي تم التوصل اليها حتى الان تشير الى تورط وزراء سابقين ووكلاء وزارة ومدراء عامين وشخصيات عديدة ملفات فساد وزارة الكهرباء التي اهدرت خلالها اموال  طائلة.
واوضح اللامي ان “اللجنة على وشك انجاز تقريرها النهائي وستعلن خلال الايام القليلة عن كافة الاسماء المتورطة بملفات وعقود وزارة الكهرباء الفاسدة منذ 2004 ولغاية الان.
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