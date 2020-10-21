نائب كردي: 21 منفذا حدوديا بكردستان تسيطر عليها الأحزاب الحاكمة

أعلن النائب عن حركة التغيير غالب محمد، عن وجود 21 منفذا حدوديا 6 منها رسمية تسيطر عليها الاحزاب الحاكمة في اقليم كردستان.

وقال محمد ، ان “المنافذ الحدودية في كردستان تدار من قبل الاحزاب الحاكمة في الاقليم اذ تدار منافذ السليمانية بشكل مباشر من قبل عائلة طالباني”، لافتا الى ان “الحكومة مطالبة بفرض سيطرتها على جميع المنافذ في الاقليم.

واضاف ان “اكثر من 21 منفذا حدوديا في الاقليم 6 منها رسمية مرتبطة بالحكومة الاتحادية والاخرى تدار من قبل شركات واحزاب كردية متنفذة”، مبينا ان “الفاسدين في اقليم كردستان متفقين مع فاسدي حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن المنافذ الحدودية.