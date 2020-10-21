الخالدي: الكاظمي يدير الملف المالي بطريقة سيئة

قال رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، ، أن الحكومة تدير الملف المالي بالعراق بطريقة سيئة نتيجة اعتمادها على الاقتراض.

وقال الخالدي إن “إدارة الحكومة للأزمة المالية تعتبر سيئة لأن الاعتماد على القروض يكبل العراق ويوصله إلى مستوى غير معقول من المديونية”، مضيفا أن “القروض تؤثر على العجز في موازنة عام 2021”.



وأشار الى أن “الحكومة كانت تعلم جيدا بأن العراق يمر بازمة مالية عندما قبلت باستلام الحكم لذا عليها رسم سياسة جديدة بعيدة عن مسألة الاقتراض لتلافي دفع رواتب الموظفين.