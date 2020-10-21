نائبة: الكاظمي يستغل ورقة الانتخابات المبكرة لإلهاء العراقيين

وصفت النائبة انتصار الموسوي، ، الانتخابات المبكرة بأنها لعبة حكومية لالهاء الشعب العراقي لتحقيق مارب اخرى.



وقالت الموسوي ، ان “حكومة الكاظمي جاءت من اجل تحقيق هدفين هما ضبط الامن والتهيئة لانتخابات مبكرة وكلا الامرين لم تعمل عليهما حتى الان بل عمدت الى اجراء سفرات خارجية الى اوروبا وغيرها لعقد صفقات.



واشارت الموسوي الى ان “تحديد الحكومة موعد 6 حزيران 2021 موعدا للانتخابات المبكرة هو لعبة لالهاء الشعب العراقي”، مؤكدة أن “الازمة المالية الراهنة ستقيد يد المفوضية بالاضافة الى مشكلة الدوائر المتعددة التي لم تتفق عليها الكتل السياسية حتى الان ما يعني ايعازا بان الانتخابات لن تتم وهذا يدفع الى تحقيق مارب الحكومة.