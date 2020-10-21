نائب: الخلاف السياسي بشأن توزيع الدوائر الانتخابية لا يزال قائما بثلاث محافظات

أكد النائب محمد كريم، ، ان الخلاف السياسي بشأن الية توزيع الدوائر الانتخابية لا يزال قائما بثلاث محافظات.

وقال كريم ، ان “ملف توزيع الدوائر الانتخابية قد حسم في اغلب المحافظات الا ان العائق الان هي ثلاث محافظات (كركوك وصلاح الدين ونينوى)، حيث ان الكتل السياسية لم تتفق عليها حتى الان”، لافتا الى ان “الكتل السياسية يقع على عاتقها ان تتوافق فيما بينها لانهاء الخلافات واجراء الانتخابات في الموعد المحدد.



واضاف ان “بعض الكتل السياسية ترى ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد صعب ولن يتحقق”، مبينا ان “على الحكومة توفير المستلزمات الخاصة والظروف الملائمة لنجاح العملية الانتخابية.



وكان النائب المستقبل باسم الخشان استبعد امس الاول ، اجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد للعام المقبل، عازيا الامر الى عدم اتفاق الكتل السياسية حول توزيع الدوائر الانتخابية.