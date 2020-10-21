كتلة التغيير: من الضروري قیام السلطات بإجراءات صارمة ضد الفاسدين وإيقاف نزيف الأموال العراقية

قال رئيس كتلة التغيير، في مجلس النواب، يوسف محمد، إنه من الضروري قیام السلطات بإجراءات صارمة ضد الفاسدين، وايقاف نزيف الأموال العراقية، عن طریق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الإصلاح الاقتصادي البيضاء.



وأضاف أن "الوضع المالي في البلد يتطلب قرارات صعبة ومريرة في اعادة هيكلة الاقتصاد في البلد"، مؤكداً انه "لا قيمة لتلك الاصلاحات دون ان تكون هنالك اجراءات حاسمة لمحاربة الفساد".



وطالب رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب الى "ايلاء ملف استعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج بعد 2003 اهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وان تتحمل الطبقة السياسية في البلد مسؤوليتها تجاه الازمة الاقتصادية، وان تساعد في ارجاع تلك الاموال عن طريق ما تمتلكه من معلومات عنها".



واكد محمد "وجود وثائق مهمة في هذا الملف يمكن من خلالها الاستدلال عن تواجد تلك الاموال وقيمتها، بالتعاون مع الخبرات الاوروبية التي يمكن ان تستعين بها الحكومة بهدف كشفها، يضاف الى ذلك وجود الارضية المناسبة في بعض الدول الاوربية والولايات المتحدة الامیركیة لمساعدة دول الاخرى في اعادة الاموال المهربة المستحصلة عن طريق الفساد".



ورجح أن "تبلغ قيمة الأموال المهربة عشرات المليارات من الدولارات".



