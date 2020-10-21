نائب: الحكومة والبرلمان يسعيان إلى رهن العراق بديون خارجية وداخلية

قال النائب المستقل باسم خزعل، إن الحكومة والبرلمان يسعون إلى رهن العراق بديون خارجية وداخلية بسبب الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، وهو ما سيكبل العراق لسنوات طويلة.



وأضاف أن الحكومة غير قادرة على تمويل عجز الموازنة وفتح طريق آخر للاقتصاد العراقي، بسبب عدم وجود خبرة او رؤية اقتصادية للنهوض بواقع البلد وتخليصه من أزمته.



وبين أن الحكومة تمتلك خيار توفير عملة عراقية بكميات كبيرة بدلا من الذهاب نحو رفع سعر صرف الدولار لتعويض خسائرها والعجز الذي تعانيه في الموازنة وتوفير الرواتب.

