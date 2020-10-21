مستشار الكاظمي: أكثر من 6 آلاف مشروع متعثر بتكلفة 100 مليار دولار في العراق

كشف مستشار رئيس الوزراء، للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عن وجود أكثر من 6 آلاف مشروع متعثر بكلفة أكثر من 100 مليار دولار.



وقال صالح في مقال نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين، إنه "منذ العام 2008 وحتى العام 2019 تم الالتزام بأكثر من 6 آلاف مشروع استثماري حكومي بقيمة تزيد على 100 مليار دولار".



وأضاف، "بمجرد حصول عجز مالي سنوي يبدأ التعثر في التمويل وتأخذ مسطرة أوليات جديدة في اختيار أي مشروع يتم إيقافه وأي مشروع يستمر بالعمل".



وتابع، "لكي يكون المشروع مستمرا، لا بدَّ من إيقاف مئات المشاريع الأخرى غير المكتملة بسبب عجز التمويل، لاسيما المشاريع البلدية المهمة المرتبطة بحياة الناس".