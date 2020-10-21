بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 22 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
التقاعد تنفي تأثير الأزمة المالية على صرف رواتب المتقاعدين القانونية النيابية تتحدث عن تقسيم وشطر “مريب” الدوائر الانتخابية الأمن النيابية: حسم ملف الطائرات العراقية المقاتلة “العاطلة” نهاية 2020 رئيس كتلة التغيير: العراق يمتلك وثائق مهمة عن تهريب الاموال الى الخارج الإعلان عن تأسيس أول حزب يتبنى مبادئ وتوجهات ثورة تشرين العراقية حمدون: لم نلمس أي استثمار حقيقي من حكومة الكاظمي اعتقال 11 عنصرا من تنظيم داعش الإرهاب في الموصل وكركوك الرمادي يقرر إقالة المدرب سعد ناصر بعد الخسارة من فريق هيت بكأس العراق الدليمي: زيارة الكاظمي لفرنسا وألمانيا وبريطانيا غير مناسب توقيتها سكان الفرحاتية يترقبون نتائج التحقيق في مجزرة صلاح الدين.. ويخشون تسويف القضية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020 09:50 ص

مستشار الكاظمي: أكثر من 6 آلاف مشروع متعثر بتكلفة 100 مليار دولار في العراق

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء
كشف مستشار رئيس الوزراء، للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عن وجود أكثر من 6 آلاف مشروع متعثر بكلفة أكثر من 100 مليار دولار. 

وقال صالح في مقال نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين، إنه "منذ العام 2008 وحتى العام 2019 تم الالتزام بأكثر من 6 آلاف مشروع استثماري حكومي بقيمة تزيد على 100 مليار دولار". 

وأضاف، "بمجرد حصول عجز مالي سنوي يبدأ التعثر في التمويل وتأخذ مسطرة أوليات جديدة في اختيار أي مشروع يتم إيقافه وأي مشروع يستمر بالعمل". 

وتابع، "لكي يكون المشروع مستمرا، لا بدَّ من إيقاف مئات المشاريع الأخرى غير المكتملة بسبب عجز التمويل، لاسيما المشاريع البلدية المهمة المرتبطة بحياة الناس". 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Doc-P-359999-637370678582714261

التقاعد تنفي تأثير الأزمة المالية على صرف رواتب المتقاعدين 21 تشرين الأول 2020 09:38 م

10ipj-21-3

القانونية النيابية تتحدث عن تقسيم وشطر “مريب” الدوائر الانتخابية 21 تشرين الأول 2020 08:54 م

WhatsApp-Image-2020-10-15-at-12.29.34-AM-800x445

الأمن النيابية: حسم ملف الطائرات العراقية المقاتلة “العاطلة” نهاية 2020 21 تشرين الأول 2020 07:10 م

MW-HC703_us_dol_20190125123720_ZQ

رئيس كتلة التغيير: العراق يمتلك وثائق مهمة عن تهريب الاموال الى الخارج 21 تشرين الأول 2020 05:38 م

20190123_121125-624

الإعلان عن تأسيس أول حزب يتبنى مبادئ وتوجهات ثورة تشرين العراقية 21 تشرين الأول 2020 04:57 م

محاسن حمدون

حمدون: لم نلمس أي استثمار حقيقي من حكومة الكاظمي 21 تشرين الأول 2020 04:18 م

بغداد وأربيل

اتهامات برلمانية لبغداد وأربيل بـ “افتعال” الأزمة المالية في العراق 21 تشرين الأول 2020 03:53 م

2422019361214النائب حسين العقابي

العقابي: دائرة واحدة لكل محافظة والتصويت البايومتري الحل لخلافات توزيع الدوائر المتعددة 21 تشرين الأول 2020 03:47 م

التعليقات