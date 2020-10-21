نائبة: إجراء انتخابات سليمة يحتاج إلى إلغاء البطاقة الإلكترونية واعتماد البايومترية

قالت النائبة المستقلة ندى شاكر، نسعى لإجراء الانتخابات المبكرة مع ضرورة توفير جميع سبل إنجاحها وابعادها عن المناكفات السياسية والمطالب الفئوية.



وأضافت أن الحكومة الحالية يجب أن تؤسس لإجراء انتخابات مبكرة سليمة وهو الهدف الذي تشكلت من اجله ومحاسبة قتلة المتظاهرين وحفظ السيادة.



وبينت أن إجراء انتخابات سليمة يحتاج الى بيئة مناسبة والغاء البطاقة الإلكترونية واعتماد البايومترية، مع التوصل الى حل مناسب لتقسيم الدوائر الانتخابية.

