الساعدي: مجاميع إرهابية تتواجد في مناطق بعيدة عن أنظار القوات الأمنية

قال الخبير الأمني، أمير عبد المنعم الساعدي، إن ما يحدث بين الحين والآخر من جرائم إرهابية مروعة في صلاح الدين وديالى والمناطق المحاذية لهما يؤكد وجود مجاميع إرهابية تتواجد في مناطق بعيدة عن انظار القوات الأمنية.



وأضاف أن المناطق الفارغة ما بين المحافظات قد يحصل فيها فراغ امني بسبب مساحتها الشاسعة وتضاريسها المعقدة، وهو ما تبحث عنه العناصر الإرهابية.



وبين أن الجميع يعلم إن الإرهابيين يتلقون الدعم من القوات الأجنبية وتم رصد ذلك في أكثر من مرة، الأمر الذي ينبغي ان تتابعه القوات الأمنية وترصد تحركات تلك القوات بشكل مباشر أو غير مباشر.

