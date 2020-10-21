الزيادي: الأمن النيابية تحدد موعد إعلان نتائج مجزرة صلاح الدين

تواصل اللجان الأمنية العليا التي شكلتها السلطتان التنفيذية والتشريعية إلى الكشف المبكر عن الجهات التي أقدمت على تنفيذ جريمة الفرحاتية في بلد.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، إن "اللجنة الأولى التي وصلت إلى مكان الحادث والمشكلة من مجلس النواب والقطاعات العسكرية، اطلعت على المعلومات الامنية بشكل كامل من المدنيين واهالي الضحايا وتولدت معلومات دقيقة حول الحادث"، مبيناً ان "اربعة من بين المغدورين ينتمون الى هيئة الحشد الشعبي (الحشد العشائري).

وأضاف أن "اللجان العليا المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي واخرى بتوجيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، توصلت من خلال الخطوط الاولية للحادثة الى الجهة الاجرامية التي قامت بهذا العمل، فمن خلال الادلة وشهود العيان، تم التوصل الى ان القضية جنائية والتحقيق مستمر وخلال اليومين المقبلين ستعلن نتائج اللجان".

وتابع: إن "اللجنة المشكلة من البرلمان، حددت قصور الجهات الماسكة للأرض، وسيتم ارسال تقرير مفصل الى رئاسة مجلس النواب وهي بدورها ترفع توصياتها الى القائد العام للقوات المسلحة والى وزارتي الدفاع والداخلي".