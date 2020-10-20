شهود عيان: عصائب الخزعلي الإرهابية هددت قبل أسبوع السكان من العودة ونفذت مجزرة الفرحاتية في إطار سياسة إبادة السنّة

صدام محدود بين الجيش العراقي وميليشيا الخزعلي عندما قام بإعادة المئات من الأهالي الفارين من الإبادة قبل يومين



مجزرة صلاح الدين في الفرحاتية بقضاء بلد، ليست جريمة صغيرة ليتم التواطؤ بشأنها ولا جريمة عادية، قد يكون من الممكن المداراة على المجرمين الذين نفذوها ولكنها جريمة بشعة. وتؤسس لمرحلة قادمة مع ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي في العراق التابع لإيران، لذلك التصدي لها وللتصدي للميليشيا المنفلتة التي نفذتها وبالتحديد عصابة أهل الحق برئاسة الإرهابي قيس الخزعلي سيضع نهاية للدم.

لذلك فإن التساهل من جانب حكومة الكاظمي مع المجزرة، وغض النظر عن العصائب المجرمة مشاركة في الجريمة.

والتي شجعها الصمت على ان يخرج زعماءها ليكذبون على العلن، بأنهم لم يرتكبوا الجريمة وألف شهادة تدينهم على الارض.



وعليه كذب المتحدث باسم ميليشيا "عصائب أهل الحق" جواد الطليباوي، بأن الإرهابي زعيم العصائب قيس الخزعلي أمر بالتعاون مع الجهات الأمنية، في مجزرة قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، نافياً صحة الاتهامات بضلوع مقاتلي العصائب في المجزرة!!!

بالضبط مثل الأكاذيب التي روجها الفياض قبل ساعات، وأنكر قيام الحشد الارهابي المجرم بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومئات العناصر كانت موجودة وعلم الحشد الطائفي تم رفعه وصور الإرهابيين سليماني وأبو مهدي المهندس.. وهذا كله ثم خرج ليقول إنهم ليسوا الحشد!!

وواصل الطليباوي أكاذيبه، وقال إن الخزعلي أمر بالتعاون التام مع القوات الأمنية واللجان التحقيقية الخاصة بجريمة الفرحاتية لمعرفة الفاعل الحقيقي وتقديمه للعدالة لينال جزاه العادل!



وأضاف أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من جسامة وبشاعة الحادث الاجرامي، ولكثرة التصريحات والاتهامات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة والتي سبقت نتائج التحقيق، ومن أجل انجاز التحقيق والكشف عن نتائجه ومعرفة الفاعلين الذين ارتكبو هذه الجريمة البشعة.

ويرى مراقبون، أن المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات إيران في محافظة صلاح الدين، تؤكّد مجدّدا أن مناطق شمال وغرب العراق التي دارت على أرضها الحرب الدامية ضدّ تنظيم داعش الارهابي بين سنتي 2014 و2017، لا تزال بعيدة عن استعادة استقرارها، وذلك لوجود عيب جوهري في المعادلة الأمنية في تلك المناطق يتمثّل في سيطرة ميليشيات من خارجها على بعض أجزائها، حيث حوّلت تلك الميليشيات سلاحها من مواجهة داعش إلى صدور اهالي العراق وبتوجيهات من ايران لاسيما النازحين منهم لمنعهم من العودة إلى ديارهم.



وسلّطت المجزرة البشعة، التي راح ضحيّتها ثمانية أشخاص من بين اثني عشر شخصا تم اختطافهم على يد ميليشيا عصائب اهل الحق المجرمة، في ناحية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد، الضوء مجدّدا على المعضلة التي واجهها سكّان مناطق سُنّية بشمال وغرب العراق بعد نهاية الحرب الدامية التي دارت في مناطقهم ضدّ تنظيم داعش، وتتمثّل في وقوع العديد من تلك المناطق تحت سيطرة الميليشيات الشيعية التي شاركت في المعارك، الأمر الذي مازال يمنع تعافيها من آثار الحرب المدمّرة واستعادة أمنها واستقرارها.

وصنّفت مصادر، وفق تقرير لجريدة العرب، المجزرة ضمن أعمال الترهيب التي تقوم بها الميليشيات لسكان المئات من القرى والبلدات التي شهدت حركة نزوح كثيفة أثناء الحرب على داعش وذلك بهدف منعهم من العودة إلى مناطقهم والاستيلاءّ، من ثمّ، على ممتلكاتهم من مساكن ومتاجر وأراض وبساتين وغيرها.

ولا تزال العديد من فصائل الحشد الشعبي الارهابي من بينها عصائب أهل الحق بزعامة الإرهابي المجرم قيس الخزعلي، وسرايا السلام التابعة للميليشيوي مقتدى الصدر، وميليشيات أخرى تتولى إدارة الملف الأمني لبعض مناطق محافظة صلاح الدين التي تمت استعادتها من تنظيم داعش بين سنتي 2014 و2017.

ووجّهت العديد من الجهات العراقية من بينها المركز العراقي المستقلّ لتوثيق جرائم الحرب أصابع الاتّهام إلى ميليشيا عصائب أهل الحق باختطاف المدنيين الـ12 من الفرحاتية بقضاء بلد جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين وقتل عدد منهم.

وكشفت مصادر العرب، في بغداد عن اعتقال ستّة من عناصر الميليشيات الشيعية التابعة لإيران في ناحية بلد، مؤكدة أن الجيش العراقي اشتبك مع قوة تابعة للواء 43 في الحشد الشعبي قرب موقع اختطاف الشبان الإثني عشر. وقالت المصادر إن اللواء 43 هو الاسم الرسمي لميليشيا عصائب أهل الحق بعد اندماجها الشكلي في قوات الحشد الشعبي التي يفترض أنها خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو وفقا للدستور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتسيطر ميليشيا العصائب التي يتزعمها قيس الخزعلي، المطلوب للولايات المتحدة بجرائم إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان، على منطقة بلد بحجة حماية سكانها الشيعة. ومنعت العصائب السكان السنّة، الذين كانوا يخضعون لعمليات التدقيق الأمني للتأكد من عدم صلتهم بتنظيم داعش من العودة إلى مناطق سكناهم بالرغم من حصولهم على التصاريح اللازمة.

وقال شهود عيان إن ميليشيا الخزعلي المجرمة، هدّدت سكان قرية الفرحاتية التابعة لناحية بلد بالقتل ما لم يغادروا منازلهم، في إطار حملة جديدة للتطهير الطائفي هدفها استمرار الانتفاع بالأراضي الزراعية الخصبة التي يملكها المهجّرون في الأصل.

وعندما شاهدت ميليشيا عصائب أهل الحق دفعة جديدة من المهجّرين السنّة وهي تعود إلى منازلها وأرضها في الفرحاتية نهاية الأسبوع الماضي، قررت تنفيذ تهديداتها، فقامت باختطاف 12 منهم.

وفُجع سكان الفرحاتية بجثث 8 من المختطفين ملقاة على قارعة الطريق فجر السبت، فيما بقي مصير الأربعة الآخرين مجهولا.

ولم تتوقف ميليشيا عصائب أهل الحق عند هذا الحد، بل استخدمت نبأ قتل الشبان الثمانية لترغم المزيد من سكان الفرحاتية السنّة على النزوح، وهو ما تصدى له الجيش العراقي في المنطقة. وقالت مصادر أمنية إن عددا من عناصر ميليشيا الخزعلي جُرحوا في تصادم مسلح محدود مع الجيش العراقي في صلاح الدين، وذلك عندما اعترض هؤلاء العناصر قوافل السيارات المدنية المحمّلة بالمئات من الأهالي الذين حاولوا الفرار إثر مجزرة الفرحاتية إلى خارج المحافظة وهدّدوا ركابها بإنزال أقسى العقوبات بهم إذا تكلموا لوسائل الإعلام وكشفوا حيثيات ما حصل، بحسب ضابط في الشرطة المحلّية.

وأذكت المجزرة المطالبات بإخلاء المناطق السنّية المستعادة من داعش من الميليشيات الشيعية وتسليم ملفها الأمني للقوات النظامية. حيث طالب أعضاء البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، الأحد في بيان، بإخراج جميع القوات المرتبطة بالأحزاب السياسية وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصرا.

عناصر الميليشيات الإرهابية المجرمة تقوم بتطهير عرقي وإبادة للسنة والكاظمي صامت؟؟!

أ.ي