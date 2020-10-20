أين القتلة يا كاظمي؟.. دم ضحايا مجزرة صلاح الدين لا يزال ينزف

مهلة نواب المحافظة تنتهي اليوم الثلاثاء وللكاظمي: العصائب المجرمة وراء الجريمة.. هل تعتقل الخزعلي؟



استنكر نشطاء وعراقيون ونواب، في محافظة صلاح الدين، عجز القوات الأمنية في حكومة الكاظمي، عن تقديم القتلة في مجزرة صلاح الدين للرأي العام.

وقالوا إن ما يحدث مهزلة سياسية وأمنية من جانب حكومة الكاظمي وغير مسبوقة، في تاريخ كل الحكومات العميلة التي حكمت بغداد على مدى 17 سنة، فقد كانو احيانا يتحركون مع الجرائم الكبرى، ولا يعقل ان تنفذ مجزرة بمثل هذه البشاعة وعلى مرأى من الجميع ثم لا تصل التحقيقات ولا تصل قوات الأمن للقتلة من عناصر الحشد الشعبي الإرهابي وعصائب أهل الحق المجرمة على وجه التحديد.



ولا تزال محافظة صلاح الدين، تعيش تداعيات الصدمة التي شهدتها منطقة الفرحاتية، بعد المجزرة التي راح ضحيتها 8 أشخاص، خطفوا مع 4 آخرين السبت الماضي، وعثر عليهم لاحقاً قتلى برصاص في الرأس والصدر.

وفيما التحقيقات مستمرة للتوصل إلى المنفذين في تلك الجريمة التي هزت البلاد، تنتهي اليوم الثلاثاء المهلة التي منحها نواب المحافظة للكشف عن المتورطين بتنفيذ تلك المجزرة ولم تكشف قوات الكاظمي عن احد. اليس هناك الكثير من الفيديوهات والصور المتداولة وشهادات الاهالي عن المجزرة؟؟!

وكان نواب في البرلمان، طالبوا في وقت سابق السلطات بالكشف عن الجناة في غضون 72 ساعة.



يأتي هذا في وقت طالبت فيه منظمات المجتمع المدني السلطات، بالكشف عن الجناة وإنزال أشد العقوبات بهم واخراج جميع الفصائل المسلحة من مدن المحافظة، وتسليم ملف الأمن فيها إلى الشرطة المحلية.

وهددت المنظمات الإنسانية المحلية بتدويل قضية الدم العراقي وطلب الحماية من الأمم المتحدة، أو المطالبة بإنشاء أقاليم وغيرها من الوسائل المتاحة لحماية أبناء المحافظات التي تتعرض إلى اعتداءات مستمرة.

ويذكر أن قيادة عمليات صلاح الدين نفذت الأحد، عمليات تفتيش واعتقالات في قرى غرب المحافظة لفرض الأمن. وأكد مراسل العربية في حينه بأن البحث لا يزال مستمراً لمعرفة مصير أربعة مخطوفين في الفرحاتية. بينما وجه رئس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بإحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض في قضاء بلد بالمحافظة إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية.



وأصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في حينه أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عدد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين للتوجه إلى مكان المجزرة وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب.

وأدانت السفارة الأميركية لدى العراق، المجزرة البشعة في محافظة صلاح الدين، وطالبت الحكومة بتقديم الجناة للمحاكمة.

وجاء في نص بيان السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر: تُدينُ الولايات المتحدة جريمة القتل البشعة التي وقعت وراح ضحيتها مدنيون عراقيون في قريةِ الفرحاتية بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. دعواتنا لعوائل الضحايا.

وأضاف البيان: ينبغي على السلطات العراقية أن تُعجّل في تقديمِ الجناة إلى العدالة، ونأمل أن تكون زيارة رئيس الوزراء السيد الكاظمي إلى الفرحاتية خطوة مهمة لوضعِ كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة بشكلٍ نهائي، وهي الطريقة الوحيدة لوقف المزيد من إراقة الدماء.

وأدان رئيس إقليم كردستان، نجرفان بارزاني، بشدة الجريمة البشعة التي حدثت في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقال نطالب المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية بالإسراع في تحديد الأطراف والمجاميع الإرهابية التي تقف وراء هذه الجريمة وإحالة المجرمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

والخلاصة وفق خبراء أن تأخر حكومة الكاظمي في الكشف عن القتلة في مجزرة بهذا الحجم، سيشجع ميليشيات إيران على التمادي وارتكاب مجازر أكبر.

تسقط حكومة المجزرة المتواطئة

أ.ي