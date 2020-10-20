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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2020 02:57 م

الإمارات وإسرائيل تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.
وقال نتنياهو بعد استقباله أول وفد إماراتي رسمي، وصل للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين: ”نحن نعفي مواطنينا من تأشيرات السفر“. ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر على توقيع البلدين اتفاقية سلام توسطت فيها الولايات المتحدة.
بدوره، قال آدم بوهلر، رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستؤسس صندوقا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، ”ستقوم دولة الإمارات والمؤسسة الأمريكية الدولية لتمويل التنمية ودولة إسرائيل من خلال هذا الصندوق، بتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه“.
وفي حديثه خلال مناسبة وصول الوفد الإماراتي، توقع بوهلر، توفير تمويل للتمكن من تحديث نقاط التفتيش التي تديرها إسرائيل للفلسطينيين.
وأقلعت طائرة تابعة لشركة ”الاتحاد للطيران“ من أبوظبي، اليوم الثلاثاء، وهي تقل مسؤولين بالحكومة الإماراتية، ترافقهم شخصيات أمريكية في طريقها إلى مطار بن غوريون، وفقا لموقع ”فلايت رادار 24“ لتتبع مسار الطائرات.
وكانت هند العتيبة، مديرة الاتصالات الإستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، قد قالت في تغريدة على ”تويتر“: إن ”الوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية عبيد الطاير، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، وسيرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين“.
 

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