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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2020 02:18 م

بعد لقائه بالكاظمي ماكرون مغردا بالعربية: سنهزم الشر من جذوره

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غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعربية، معلقاً على زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وناشراً صورة لقائه بالكاظمي، كتب ماكرون على حسابه على تويتر: تستمر فرنسا في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وفي دعم احترام سيادته. وسنهزم الشّر من جذوره. وأتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي على استعراض المبادرة التي بدأناها معاً بعد شهر من زيارتي بغداد.

وفي بيان لاحق صدر اليوم الثلاثاء عن الرئاسة الفرنسية، أكد أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي شددا على أهمية مكافحة الإرهاب عقب اجتماع في باريس.

كما ذكر البيان أيضا أن الزعيمين رحبا بخطط مجموعة ألستوم الفرنسية للعمل في مشروع مترو بغداد.

وكان ماكرون استضاف أمس الاثنين الكاظمي، الذي توجه لاحقاً إلى برلين.
يذكر أن هذا الاجتماع الباريسي أتى بعد زيارة ماكرون للعراق في سبتمبر، حيث عبر في حينه عن دعمه لسيادة العراق. كما أكد أن التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في مواصلة مكافحة داعش، والتدخل الأجنبي في شؤونه
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