متظاهرون في ديالى يقطعون طريقا دوليا يربط العراق بإيران

انطلقت تظاهرة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، تطالب بتوفير الخدمات في قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة، بحسب ما افاده مسؤول محلي في محافظة ديالى.



وقال قائم مقام المقدادية حاتم عبد جواد التميمي، إن العشرات من المواطنين تظاهروا في قضاء المقدادية احتجاجا على الإهمال الخدمي منذ سنوات وعدم تنفيذ أي مشاريع إلى جانب الانهيار الخدمي الذي يسود القضاء على الرغم من أنه يعد ثاني أكبر اقضية المحافظة.



وأشار إلى أن المحتجين اغلقوا طريقا دوليا استراتيجيا يربط خانقين بأقضية المقدادية وبعقوبة وهو الطريق الدولي المؤدي إلى الحدود الأيرانية الى جانب نصب خيام واقامة اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.



وأضاف التميمي، أن "المتظاهرين بانتظار وصول مسؤولي المحافظة للاستماع الى المطالب التي يحملها المحتجون."



